Военные США в Европе ограничили поездки в Италии и проверяют рейсы из-за коронавируса

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Американские военные, размещенные в Европе, ограничили свои поездки в некоторые регионы Италии из-за угрозы распространения коронавируса, а также начали проверки прибывающих военных рейсов. Об этом сообщил во вторник на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.

"В Европе сейчас у нас более 300 случаев. Страна, которая вызывает больше всего беспокойства, - это Италия. Сообщалось о шести смертельных случаях. Мы ограничили поездки в некоторые районы, и мы требуем, чтобы на всех прибывающих военных рейсах осуществлялась проверка на вирус", - сказал он, уточнив, что речь идет о двух регионах Италии.

По его словам, в будущем также может возникнуть необходимость ограничить поездки в Германии. "Однако это еще предстоит установить", - добавил Уолтерс, который также возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 34 странах, включая Россию. Власти Китая зафиксировали в стране 2663 летальных исхода, выздоровели более 27,2 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 77,6 тыс.

В Италии в настоящий момент общее число заразившихся - 283. Большинство из них проживают в северных областях Ломбардия и Венето, где образовались локальные очаги распространения вируса.