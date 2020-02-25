Бойко: мир на Украине возможен после установления диалога с республиками Донбасса

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский и его соратники не смогут установить мир на востоке Украины, не наладив прямой диалог с Российской Федерацией и республиками Донбасса. Такое мнение высказал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко.

"Без прямого диалога с Россией, непризнанными республиками завершения войны и возврата территорий не будет. Без компромисса восстановление мира невозможно", - цитирует его пресс-служба партии.

Бойко обвинил власть в невыполнении предвыборных обещаний по мирному урегулированию. "Пора уже определиться, чего они [власти] хотят для страны. Если мы хотим остановить войну, вернуть территории и людей, то надо проявить политическую волю и идти по этому пути. А если бояться радикалов и столкновений с небольшой националистически настроенной частью общества, то нечего было обещать", - добавил политик.

Сопредседатель "Оппозиционной платформы" также заявил о необходимости следовать всем пунктам минских соглашений и искать общий язык со всеми людьми, проживающими в Донбассе. "Доктор или учитель, который работает на неподконтрольной территории, по сегодняшнему закону о реинтеграции Донбасса может быть обвинен в пособничестве и привлечен к уголовной ответственности, - подчеркнул Бойко. - Людям надо дать сигнал, что их не будут преследовать, и это упростит наше движение к миру и объединению страны".

Ранее депутаты "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировали в Раде проект постановления "О безотлагательных мерах по прекращению боевых действий и восстановлению мира, имплементации минских соглашений". Документ предусматривает подготовку законодательных актов, направленных на выполнение минских договоренностей.

Комплекс мер

В Минске 12 февраля 2015 года был принят Комплекс мер по выполнению минских соглашений. Документ, состоящий из 13 пунктов, предусматривает, в частности, прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений от линии разграничения между киевскими силовиками и ополчением, а также меры по долгосрочному политическому урегулированию ситуации в Донбассе. В частности, на Украине предполагалась глубокая конституционная реформа, результатом которой должна была стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Однако Киев до настоящего времени блокируют все шаги по политическому урегулированию.