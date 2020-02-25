В Раде предложили разрешить депутатам выступать на русском языке

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Законопроект с предложением разрешить депутатам выступать на русском языке зарегистрирован в Верховной раде. Текст документа появился на официальном сайте украинского парламента.

"В регламенте Верховной рады Украины не реализованы конституционные гарантии и нормы о свободном развитии, использовании и защите русского, других языков национальных меньшинств Украины", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроектом предлагается внести изменения в регламент Рады, которыми предусмотреть возможность использовать в работе депутатов русский и другие языки национальных меньшинств в соответствии со статьей 10 Конституции Украины.

Инициаторами проекта выступили депутат от фракции "Слуги народа" Максим Бужанский и депутат от фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Олег Волошин.

Закон о языке

Законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного был принят Верховной радой в октябре прошлого года. Он устанавливает, что единственным государственным официальным языком на Украине является украинский. Попытки введения на Украине официального многоязычия признаются "действиями, направленными на насильственное изменение или свержение конституционного строя". Одновременно водится понятие "публичное унижение украинского языка". Это расценивается как "противоправное деяние, тождественное надругательству над государственными символами Украины и наказывается в соответствии с законом".

Согласно законопроекту, люди, желающие получить гражданство Украины, обязаны будут "подтвердить соответствующий уровень владения государственным языком".

Также законом введена должность уполномоченного по защите государственного языка, которого назначает и увольнять кабинет министров. Его задача - защита украинского языка, а также прав граждан на получение информации и услуг во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины на государственном языке.

В документе определен даже круг лиц, обязанных свободно владеть государственным языком. К ним относятся президент Украины, председатель Верховной рады и его заместители, члены кабинета министров, руководители центральных органов исполнительной власти, не входящих в состав правительства, а также их заместители, председатель Службы безопасности, генеральный прокурор, глава Нацбанка, члены Счетной палаты, уполномоченный Верховной рады по правам человека, уполномоченный по защите государственного языка, депутаты парламента, депутаты местных советов, сельские, поселковые, городские главы.

Свободно владеть государственным языком обязаны также госслужащие, офицеры, которые проходят военную службу по контракту, дипломаты, адвокаты, нотариусы, сотрудники патронажных служб, руководители учебных заведений государственной и коммунальной форм собственности, педагоги и научные сотрудники учебных заведений, медицинские работники государственных и коммунальных учреждений здравоохранения, а также другие лица. Требования относительно соответствующего уровня владения государственным языком устанавливает Национальная комиссия по стандартам государственного языка.