Премьер-министр Румынии сложил полномочия

БУХАРЕСТ, 25 февраля. /ТАСС/. Назначенный глава правительства Румынии Лудовик Орбан (Национал-либеральная партия - НЛП) сложил полномочия. Об этом президент страны Клаус Йоханнис сообщил во вторник на пресс-конференции, которая транслировалась основными телеканалами в прямом эфире.

"Этим вечером господин Лудовик Орбан сложил полномочия назначенного премьер-министра", - сказал он. По словам главы государства, эта ситуация вызвана бойкотом состоявшегося в понедельник заседания парламента со стороны Социал-демократической партии (СДП). Йоханнис сообщил, что принял отставку главы кабинета и созвал на среду консультации с парламентскими политическими партиями с целью выдвижения новой кандидатуры на пост премьера.

Предыдущее правительство Орбана было отправлено в отставку 5 февраля в результате вотума недоверия, объявленного ему парламентом по инициативе оппозиционной СДП. Несмотря на это, Йоханнис поручил сформировать новое правительство вновь Орбану.

24 февраля Конституционный суд постановил, что в результате вторичного выдвижения Орбана на пост премьера между президентом и парламентом возник правовой конфликт, и глава государства теперь должен вновь выдвинуть кандидатуру на должность премьера. На заседании парламента, на котором также в понедельник должен был быть рассмотрен состав второго правительства Орбана, не было кворума, и оно не состоялось.