В Пентагоне считают, что войска на западе РФ превосходят силы НАТО в Польше и Прибалтике

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Россия обладает военным преимуществом перед НАТО в регионе Польши и стран Балтии с точки зрения численности войск и их географического расположения. С таким утверждением выступил вторник на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе Тод Уолтерс.

"Польша и страны Балтии остаются стратегически в центре внимания как для НАТО, так и для России", - сказал он. С точки зрения НАТО, именно этот регион характеризуется "наибольшим риском" потенциального конфликта между Москвой и альянсом из-за "исторических претензий и географического положения", считает главнокомандующий ОВС НАТО в Европе.

"Хотя силы НАТО в регионе в настоящее время помогают сдержать любое открытое нападение со стороны России, военный контингент России в Западном военном округе и Калининграде имеет географическое преимущество, а также численно превосходит силы НАТО, размещенные в регионе", - добавил Уолтерс, который также возглавляет Европейское командование Вооруженных сил США.

В октябре прошлого года министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что обстановка на западном стратегическом направлении остается напряженной, поскольку "НАТО продолжает наращивать боевой потенциал и военную активность в Европе". В связи с этим, по его словам, РФ вынуждена принимать ответные меры оборонительного характера, наращивая потенциал своих войск и осуществляя их плановое перевооружение.

Внимание к Арктике

Уолтерс также отметил, что Соединенные Штаты должны сосредоточиться на Арктике так же, как и на других регионах, в том числе на Балтике и Черном море. По его мнению, эта необходимость вызвана активной деятельностью там России и Китая.

"Мы должны сосредоточиться на Арктике так же, как мы [сосредоточены] на Балтике, на Черном море, на Средиземном море, как в центрально части Атлантики. Необходимо обеспечивать, чтобы Арктике уделялось надлежащие внимание и надлежащие ресурсы [для осуществления деятельности]", - сказал он.

"Мы видим много активности от лица России в Арктике. Также мы видим активность со стороны Китая, мы считаем, что в основном это связано с деньгами и промысловой деятельностью", - продолжил генерал.