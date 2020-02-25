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США призвали власти Афганистана не создавать параллельных структур управления

В Госдепе призвали новое афганское правительство быть инклюзивным и отвечать ожиданиям всех афганцев

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты призывают представителей властей Афганистана воздержаться от дестабилизирующих действий и не создавать противоречащих конституции параллельных структур управления. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении главы пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

18 февраля в Афганистане действующий глава государства Ашраф Гани был официально объявлен победителем на президентских выборах. Согласно итоговым данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей. Кандидат в президенты и премьер-министр страны Абдулла Абдулла отказался признать итоги выборов. Против выступили также и представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые назвали выборы нелегитимными и противоречащими мирному процессу.

"Мы отмечаем заявление Независимой избирательной комиссии Афганистана о том, что на выборах победил президент Ашраф Гани. Были высказаны озабоченности по поводу избирательного процесса, - сказала Ортэгус. - Мы рассчитываем, что эти вопросы будут решаться в соответствии с конституционными и правовыми нормами".

"Призываем новое правительство быть инклюзивным и отвечать ожиданиям всех афганцев. Руководство страны и его сторонники должны гарантировать, что дискуссии пройдут в спокойной манере, без угроз насилия, - подчеркивается в тексте. - Стороны должны воздерживаться от дестабилизирующих действий, включая усилия по созданию параллельных структур, противоречащих конституции и верховенству права".

В противном случае, отметила дипломат, это ставит под вопрос суверенитет и целостность Афганистана. По ее словам, пришло время сосредоточиться на достижении мира, завершении войны с движением "Талибан" и выработке формулы политического урегулирования, которое "послужит интересам всех афганцев через межафганские переговоры в марте". "Призываем все стороны поддержать установление согласованных мирных рамок. Выражаем признательность правительству Афганистана [за решение] отложить инаугурацию президента, чтобы дать афганцам достаточно времени договориться по данным вопросам", - отметила Ортэгус.

Теги
АфганистанСШАГани, Ашраф
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