Секретарь СНБО Украины пообещал вернуть стране ракетный потенциал

КИЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Украина в ближайшее время возродит ракетную программу. Об этом во вторник заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Мы четко осознаем, что наша ракетная программа, наш ракетный щит, наша ракетная защита и наше ракетное наступление в ближайшее время будет возрождено и мы сможем ответить любому агрессору", - сказал он в интервью украинскому "Радио НВ".

Данилов добавил, что в советское время большая часть ракет СССР собиралась на территории Украины. "Когда говорилось, что в Советском Союзе производили ракеты, то это была не совсем верная информация, ракеты производились на Украине. 98% всего ракетного производства происходило на Украине. Это Харьков, Днепропетровск, Павлоград, еще какие-то города, не всем известные", - отметил секретарь СНБО.

В пятницу, 21 февраля, пресс-служба Минобороны Украины сообщила, что ведомство планирует закупить несколько тысяч ракетных комплексов и ракет на сумму $1 млн.