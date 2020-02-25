Додон: Молдавия и РФ готовятся к подписанию договора о социальных гарантиях в 2020 году

КИШИНЕВ, 25 февраля. /ТАСС/. Молдавия и Россия готовятся к подписанию договора о социальных гарантиях в текущем году. Как заявил президент республики Игорь Додон в ходе прямой линии на телеканале "Первый в Молдове" во вторник, к подписанию документа может быть приурочен визит в Кишинев президента РФ Владимира Путина или председателя правительства Михаила Мишустина.

"Этот договор подготовлен, и я твердо уверен, что в этом году он будет подписан", - заверил Додон. Он сообщил, что направил президенту РФ официальное приглашение, аналогичное письмо своему российскому коллеге направил премьер Молдавии Ион Кику. "Уверен, что в ходе одного из официальных визитов этот договор будет подписан. Скорее всего, это произойдет до июня или июля", - отметил Додон.

Он также проинформировал, что на 13-15 мая подтвержден официальный визит спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в Молдавию.

Указанный договор регулирует начисление трудового стажа, пенсий и пособий как для граждан Молдавии, находящихся на территории РФ, так и для граждан России в этой республике. "Это значит, что по приезду домой, если вы работали в этих странах легально, этот стаж будет учитываться при начислении пенсии", - пояснил Додон.

По различным данным, Молдавию в поисках работы покинула почти треть граждан, большинство из которых устроились в России (около 700 тыс. человек).