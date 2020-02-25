Джонсон заявил Курцу, что Британия не будет следовать законам ЕС после переходного периода

ЛОНДОН, 25 февраля. /ТАСС/. Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон предупредил, что Великобритания, не являясь членом Евросоюза, не будет в будущем следовать законам ЕС. Об этом он заявил канцлеру Австрии Себастьяну Курцу на состоявшейся во вторник в Лондоне встрече.

"Оба лидера обсудили их совместное желание добиться соглашения о свободной торговле между Великобританией и ЕС, - говорится в распространенном канцелярией Джонсона коммюнике. - Премьер-министр ясно заявил, что Великобритания не примет никаких требований следовать законам ЕС, точно так же, как она не ждет, чтобы ЕС придерживался британских законов. Он подчеркнул, что Великобритания привержена сохранению наших самых высоких стандартов".

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца 2020 года, в ходе которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. Великобритания также продолжает платить свой взнос в бюджет сообщества, однако ее представители более не принимают участия в процессе принятия решений в Евросоюзе. За этот период стороны должны договориться о будущих отношениях, в первую очередь о порядке двусторонней торговли.

Первый раунд торговых переговоров начнется 2 марта, второй же пройдет в Лондоне в конце месяца. Предполагается, что они завершатся к концу года.