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Обострение конфликта на Ближнем Востоке

Пентагон признал необходимость совершенствования ПРО США

В военном ведомстве пришли к такому мнению в свете удара Ирана в Ираке

ВАШИНГТОН, 25 февраля. /ТАСС/. Система противоракетной обороны США нуждается в совершенствовании. Об этом заявил во вторник главнокомандующий Объединенными вооруженными силами (ОВС) НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс, который также возглавляет Европейское командование ВС США.

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Он выступал на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил, во время которых сенатор Ангус Кинг напомнил об атаке беспилотников на НПЗ саудовской компании Saudi Aramco в сентябре прошлого года, а также ракетном ударе, нанесенном Ираном по двум используемым американскими военными объектам в Ираке в январе нынешнего года. "Каковы наши возможности в вопросе защиты от таких атак, потому что это не работало в Ираке и не работало в Саудовской Аравии?" - поинтересовался законодатель.

"Она улучшается, но она должна стать [еще] лучше. У нас есть план, относящийся к интегрированной противовоздушной обороне, которая в полной мере учитывает, что происходит на большой высоте и при большой дальности, а также на маленькой высоте и при меньшей дальности", - ответил генерал.

Тогда Кинг попросил Уолтерса уточнить, считает ли он эту проблему "значительным пробелом" в американской обороне. "Это недостаток, и мы должны продолжать работать над этим [вопросом]", - заявил генерал США.

Крупнейшие предприятия Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы 14 сентября 2019 года. Ответственность за нападение взяли на себя тогда хуситы. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча нефти в королевстве временно сократилась на 5,7 млн баррелей в сутки. На фоне этого Пентагон 11 октября объявил, что США перебрасывают в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, две эскадрильи истребителей, экспедиционное авиакрыло, две батареи зенитных ракетных комплексов Patriot ("Пэтриот") и систему противоракетной обороны THAAD.

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СШАИранИракСаудовская АравияОбострение конфликта на Ближнем Востоке
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