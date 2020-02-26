Совместная комиссия Ирана и "пятерки" обсудит в Вене реализацию ядерной сделки

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Совместная комиссия Ирана и "пятерки" международных посредников (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) рассмотрит в среду на заседании в Вене реализацию Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Встреча в австрийской столице станет первой с момента объявления "евротройкой" (Великобритания, Германия и Франция) о запуске механизма по урегулированию споров вокруг ядерного соглашения из-за отклонений Ирана от выполнения своих добровольных обязательств.

Заседание на уровне политических директоров по традиции пройдет в отеле "Кобург". Председательствовать на заседании комиссии будет генеральный секретарь внешнеполитической службы ЕС Хельга Шмид. Российскую делегацию возглавит заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

Позиция России

Накануне встречи министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что заседание совместной комиссии в Вене дает шанс остановить процесс эскалации, пока не поздно. Как напомнил Лавров на Конференции по разоружению в Женеве, иранская ядерная сделка является уникальным достижением многосторонней дипломатии, которое сегодня разрушается в результате полного отказа США от своих международно-правовых обязательств и неспособности европейских коллег выполнить свою часть обязательств.

"Иран был просто вынужден реагировать, но он воспользовался вполне законными средствами, предусмотренными СВПД, приостановив выполнение сугубо добровольных ограничений, - подчеркнул Лавров. - Но при этом [Тегеран] продолжал и продолжает соблюдать все юридические обязательства по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и Соглашению о гарантиях с МАГАТЭ".

ЕС и МАГАТЭ

Представители стран Европейского союза с момента резонансных шагов Ирана по приостановке обязательств в СВПД заявляют о приверженности сохранению соглашения. Так, с посреднической миссией в Иране на днях побывал министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг. Он указал на особую ответственность Вены в деле сохранения ядерной сделки, потому что австрийская столица стала местом рождения СВПД в 2015 году. "Европа должна продемонстрировать, что она, несмотря на санкции США [против Тегерана], придерживается сделки и сотрудничает с Ираном", - отметил глава МИД Австрии.

Вне политических событий за техническим выполнением иранских обязательств плотно следит Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ). Его инспекторы пока не докладывали о каких-либо изменениях ядерной сделки "в поле". Гендиректор агентства Рафаэль Гросси подчеркнул, что МАГАТЭ не фиксировало со стороны Ирана новых нарушений по атомной программе с тех пор, как Тегеран объявил о пятой фазе отклонения от данного соглашения в январе 2020 года.

Судьба ядерного соглашения

Будущее ядерной сделки оказалось под вопросом после одностороннего выхода из нее США в 2018 году и введения Вашингтоном санкций в отношении Тегерана в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, европейские участники сделки не в полной мере придерживаются своих обязательств в экономической части соглашения, поэтому в нынешнем виде оно не имеет смысла. В связи с этим Иран приступил к поэтапной приостановке своих обязательств по СВПД, касающихся обогащения урана и исследовательской деятельности, а в начале января 2020 года объявил о финальном, пятом, этапе сокращения обязательств.

В середине января Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави заявлял, что европейские страны пока не задействовали этот механизм.