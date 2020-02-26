ЦИК Азербайджана подвел окончательные итоги парламентских выборов в стране

БАКУ, 26 февраля. /ТАСС/. Центризбирком Азербайджана подвел окончательные итоги выборов в Милли меджлис (парламент), состоявшихся в стране 9 февраля, и направил итоговый протокол на рассмотрение и утверждение в Конституционный суд (КС).

"Принято решение направить протокол Центризбиркома об общих итогах выборов в Милли меджлис вместе с соответствующими документами для утверждения в Конституционный суд Азербайджанской Республики", - говорится в распространенном в среду сообщении ЦИК. Согласно процедуре, КС должен проверить итоги выборов в течение 10 дней и вынести окончательное решение.

Согласно итоговому протоколу, наибольшее число депутатских мандатов в парламенте Азербайджана шестого созыва завоевали представители правящей партии "Ени Азербайджан" ("Новый Азербайджан"). Они обеспечили себе 70 мест в 125-местном законодательном органе. Еще 41 мандат получили независимые кандидаты. В парламент также проходят 10 кандидатов от восьми других политических партий Азербайджана.

Из-за серьезных нарушений ЦИК аннулировал результаты голосования в четырех избирательных округах. Кроме того, по результатам расследования поступивших в ЦИК обращений о нарушениях аннулированы итоги голосования в 328 избирательных участках. "За недостатки, допущенные при подготовке, проведении выборов и определении результатов голосования, ЦИК принял решение о роспуске 87 участковых избирательных комиссий", - отмечается в сообщении Центризбиркома.

Внеочередные выборы в парламент Азербайджана были назначены президентом страны Ильхамом Алиевым в конце прошлого года после самороспуска парламента. На 125 мест в однопалатном парламенте претендовали 1314 кандидатов. Более 260 из них представляли 19 действующих в стране политических партий. Голосование на парламентских выборах в Азербайджане проходило в 5573 избирательных участках по 125 округам. По данным ЦИК, окончательная явка избирателей составила 46,84%.

Выборы отслеживали около 900 международных наблюдателей, в том числе от Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, СНГ, Шанхайской организации сотрудничества.