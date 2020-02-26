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Трамп продлил на год санкции в отношении России, принятые в связи с ситуацией на Украине

Президент США заявил, что действия и политика России продолжают представлять угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/HARISH TYAGI
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/HARISH TYAGI

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил на год срок действия ряда санкций, введенных ранее в отношении России в связи с ситуацией на Украине. Об этом сообщается в официальном уведомлении Белого дома, распространенном во вторник.

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"Действия и политика, о которых идет речь в данных указах, продолжают представлять неординарную и чрезвычайную угрозу интересам национальной безопасности и внешней политике Соединенных Штатов, - говорится в пояснительной записке, подписанной президентом. - Поэтому я продлеваю на один год режим [санкционного] чрезвычайного положения, объявленный указом 13660".

Как следует из обнародованных документов, речь идет о продлении срока действия ограничительных мер в отношении РФ, примененных нынешней администрацией 20 сентября 2018 года и администрацией 44-го президента США Барака Обамы 6 марта, 16 марта, 20 марта, 19 декабря 2014 года по Крыму. По словам Трампа, он пришел к выводу, что все эти санкции "должны оставаться в силе после 6 марта 2020 года".

США начали вводить санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией в марте 2014 года. Под их действие попал ряд российских банков и компаний, крупных предпринимателей, а также должностные лица высокого ранга РФ и правительства бывшего президента Украины Виктора Януковича, руководство провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, был запрещен "экспорт американских товаров, технологий и услуг в Крым". Американские инвестиции на территории полуострова тоже оказались вне закона. Санкции неоднократно расширялись и продлевались.

11 марта 2014 года Верховный совет Крыма и Севастопольский горсовет на фоне политического кризиса и смены власти на Украине приняли декларацию о независимости Автономной Республики Крым и города Севастополя. 16 марта на полуострове при явке более 80% прошел референдум, по результатам которого за воссоединение с Россией проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% - Севастополя. 18 марта был подписан договор о принятии новых субъектов в состав РФ. Украина, США и Евросоюз отказались признавать независимость Крыма и его воссоединение с Россией.

Теги
СШАРоссияТрамп, Дональд
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