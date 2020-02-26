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Brexit

Британия объявила о проведении обзора приоритетов внешней политики, обороны, безопасности

В Лондоне рассмотрят процесс закупок, проводимый Вооруженными силами и службами безопасности, борьбу с организованной преступностью и более эффективное использование технологий для адаптации к изменяющимся угрозам

ЛОНДОН, 26 февраля. /ТАСС/. Правительство Великобритании объявило о проведении самого масштабного обзора своих приоритетов в области внешней политики, обороны, безопасности и международного сотрудничества с момента завершения холодной войны. Об этом говорится в распространенном во вторник заявлении канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Комплексный обзор проводится вслед за выходом страны из состава ЕС, который произошел в ночь на 1 февраля. До 31 декабря текущего года между Великобританией и Евросоюзом будет действовать переходный период, как будто никакого Brexit не было. Начиная с 1 января 2021 года, королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.

"Комплексный обзор будет охватывать все аспекты места Великобритании в мире - от роли нашей дипломатической службы и подхода к развитию до возможностей наших Вооруженных сил и органов безопасности", - отмечается в коммюнике. В нем подчеркивается, что эта аналитическая работа выйдет за рамки проводящихся раз в несколько лет обзоров положения дел в различных областях и будет учитывать "совокупность глобальных возможностей и проблем, с которыми сталкивается Великобритания".

Среди упомянутых аспектов, которые будут рассмотрены, указывается процесс закупок, проводимый Вооруженными силами и службами безопасности, борьба с организованной преступностью, более эффективное использование технологий для адаптации к изменяющимся угрозам, с которыми сталкивается страна, - "от противодействия враждебной деятельности государств до укрепления Вооруженных сил".

"Поскольку мир меняется, мы должны двигаться вместе с ним, привлекая новые технологии и способы мышления, чтобы гарантировать, что британская внешняя политика находится в основе наших национальных интересов сейчас и в предстоящие десятилетия", - заявил в этой связи Джонсон.

В проведении обзора будут задействованы основные министерства, в том числе МИД, Минобороны, Минфин, МВД, министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, министерство по вопросам международного развития. Итоговое решение по поводу принятия обновленных приоритетов должен принять в течение этого года Совет национальной безопасности под председательством премьер-министра.

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