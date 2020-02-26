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Трамп продлил действие распоряжения, разрешающего задерживать следующие на Кубу суда

В Вашингтоне отметили, что кубинское правительство так и не продемонстрировало, что будет воздерживаться от применения чрезмерной силы против американских судов и самолетов, которые могли бы принимать участие в памятных мероприятиях и мирных протестах к северу от острова

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп продлил еще на год действие распоряжения, разрешающего задерживать и досматривать американские и иностранные суда, следующие на Кубу. Текст уведомления во вторник распространила пресс-служба Белого дома.

Распоряжение было подписано 1 марта 1996 года 42-м президентом США Биллом Клинтоном, после того как кубинские ВВС сбили 24 февраля того же года два самолета базирующейся в Майами эмигрантской организации "Братья приходят на помощь". В феврале 2004 года положения указа были дополнены и ужесточены.

Как отмечается в распространенном Белым домом уведомлении о продлении санкций, "кубинское правительство так и не продемонстрировало, что будет воздерживаться от применения чрезмерной силы против американских судов и самолетов, которые могли бы принимать участие в памятных мероприятиях и мирных протестах к северу от острова".

Соединенные Штаты разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении этой страны торгово-экономического эмбарго. В декабре 2014 года занимавший на тот момент пост президента США Барак Обама признал, что прежняя политика Вашингтона в отношении Гаваны не работает, и объявил о начале движения к нормализации двусторонних связей и смягчении санкций в отношении Кубы. Однако сближение двух стран приостановилось после того, как в январе 2017 года президентом США стал Трамп, который ужесточил правила поездок в страну для своих граждан и ввел запрет на ведение бизнеса с организациями, контролируемыми кубинскими военнослужащими.

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