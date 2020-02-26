Генсек НАТО призвал афганских политиков избегать эскалации после выборов в стране

БРЮССЕЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Политики Афганистана должны избегать любых действий, которые могли бы привести к эскалации напряженности в стране после проведения президентских выборов. Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Йенса Столтенберга, распространенном во вторник в Брюсселе.

18 февраля в Афганистане действующий глава государства Ашраф Гани был официально объявлен победителем на президентских выборах. Согласно итоговым данным Независимой избирательной комиссии, он получил 50,64% голосов избирателей. Кандидат в президенты и премьер-министр страны Абдулла Абдулла отказался признать итоги выборов. Против выступили также представители радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые назвали выборы нелегитимными и противоречащими мирному процессу.

"Я призываю всех афганских политических деятелей воздерживаться от шагов, которые могли бы привести к эскалации напряженности и подрыву политической стабильности. Я настоятельно призываю всех афганцев продемонстрировать национальное единство в поддержку мирного процесса", - сказал Столтенберг.

Генсек НАТО заявил, что высоко оценивает "решимость афганского народа, который осуществил свое демократическое право голоса на выборах". По словам Столтенберга, он также воздает должное "афганским силам безопасности, которые проявили профессионализм и отвагу, чтобы обеспечить проведение выборов".

"Любые проблемы, связанные с избирательным процессом, должны решаться в соответствии с конституционными и правовыми процедурами", - подчеркнул генсек. По его словам, наступило время, "когда все ответственные политические силы должны вступить в диалог и объединиться в поддержку мирного процесса, который является приоритетом для всех афганцев".