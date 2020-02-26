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Выборы президента США - 2020

Участники дебатов демократов в США обсудили приписываемую России поддержку Сандерса

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг заявил, что российская сторона оказывает Сандерсу содействие в предвыборной борьбе, поскольку рассчитывает на переизбрание действующего американского президента Дональда Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Участники проходящих в Чарлстоне (штат Южная Каролина) дебатов политиков, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, во вторник уделили внимание приписываемым России попыткам поддержать сенатора от штата Вермонт Берни Сандерса. Трансляцию ведет телеканал CBS.

Бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг выступил с утверждением, что российская сторона оказывает Сандерсу содействие в предвыборной борьбе, поскольку рассчитывает на переизбрание действующего американского президента Дональда Трампа. Обращаясь к Сандерсу, экс-мэр сказал: "Я думаю, Дональд Трамп считает, что было бы лучше, если президентом будет он. Я так не считаю. [Президент России] Владимир Путин полагает, что Дональд Трамп должен быть президентом США, вот почему Россия помогает вам избираться [кандидатом в президенты]".

Сандерс заявил в ответ, что в случае избрания президентом США не допустит якобы возможного вмешательства со стороны России в американские политические процессы. Бывший мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж выступил с утверждением, что Россия "хочет, чтобы был хаос" в США.

Газета The Washington Post 21 февраля сообщила, что представители властей США на брифинге проинформировали Сандерса об имевших, по их утверждениям, место попытках РФ помочь ему в предвыборной борьбе. О каком именно содействии шла речь, издание не уточнило. Сандерс в этот же день пояснил, что брифинг состоялся около месяца назад. "Нам сказали, что Россия и, может быть, другие страны будут вмешиваться в эту кампанию", - добавил он. Сенатор, согласно последним опросам общественного мнения, сейчас является лидером предвыборной гонки среди демократов.

Посольство в Вашингтоне заявило в понедельник, что антироссийские заявления участников предвыборной кампании в США "привели к беспрецедентной деградации двусторонних отношений". В дипмиссии подчеркнули, что "Российская Федерация не "вмешивается" во внутренние процессы других стран" и призвали "политиков прекратить голословные обвинения". Дипломаты выразили "глубокую озабоченность раскруткой новой спирали спекуляций о мнимом "вмешательстве" России в выборы США" и тем, "как этот миф эксплуатируется политическими силами в Вашингтоне для достижения своих оппортунистских целей". "Выдвижение друг против друга выдуманных, ничем не обоснованных обвинений по "российской теме" становится плохой американской политической традицией", подчеркнули в посольстве.

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