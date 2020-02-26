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Демократы на теледебатах разошлись во мнениях по вопросу о войсках США на Ближнем Востоке

Теледебаты проходят за три дня до назначенных на 29 февраля первичных выборов в Южной Каролине

НЬЮ-ЙОРК, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не должны выводить войска с Ближнего Востока. Такое мнение высказал во вторник экс-мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг в ходе теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на пост президента США, которые проходят в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Трансляцию из зала Gaillard Center ведет телекомпания CBS.

"Мы не должны выводить войска с Ближнего Востока, - отметил Блумберг. - Мы должны иметь возможность остановить террористов там, где они орудуют". При этом он заявил, что США должны использовать свои Вооруженные силы "только в качестве последнего средства".

Экс-мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж отметил, что США "должны сохранить возможности для ведения разведки" на Ближнем Востоке, а также "координировать свои действия с международным сообществом". "Но самое главное состоит в том, что мы должны восстановить доверие к США", - подчеркнул он.

"Мы проигрываем в Афганистане, мы проигрываем на Ближнем Востоке, - заявила в свою очередь сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен. - Нам необходимы как сильные Вооруженные силы, так и эффективно действующий Госдепартамент, нам нужны прочные альянсы, и мы должны четко различать своих союзников и страны с диктаторскими режимами".

Теледебаты проходят за три дня до назначенных на 29 февраля первичных выборов в Южной Каролине, в ходе которых решится судьба 54 мандатов делегатов съезда Демократической партии, где будет названо имя соперника нынешнего президента США Дональда Трампа на выборах. На национальном съезде Демократической партии, который состоится 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин), для выдвижения кандидатом в первом туре голосования требуется поддержка как минимум 1991 из 3979 делегатов. 59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
АфганистанСШАТрамп, ДональдБлумберг, Майкл
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