Источник: заседание Комитета министров СЕ перенесено из Тбилиси в Страсбург

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Ближайшая встреча глав МИД стран Совета Европы, которая должна была пройти 14-15 мая в Тбилиси, перенесена в Страсбург. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в среду источник в организации.

"Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) пройдет в Страсбурге. Решение было принято сегодня на встрече заместителей глав МИД. Даты прежние", - сообщил он.

Заседание КМСЕ должно было состояться в Тбилиси, поскольку выпадает на сроки председательства Грузии в комитете, которое истекает в конце мая. Оппозиция Грузии пригрозила организовать масштабные акции протеста в случае участия в мероприятии главы МИД РФ Сергея Лаврова.