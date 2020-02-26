20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Источник: заседание Комитета министров СЕ перенесено из Тбилиси в Страсбург

Даты остаются прежние: 14-15 мая

ПАРИЖ, 26 февраля. /ТАСС/. Ближайшая встреча глав МИД стран Совета Европы, которая должна была пройти 14-15 мая в Тбилиси, перенесена в Страсбург. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС в среду источник в организации.

"Заседание Комитета министров Совета Европы (КМСЕ) пройдет в Страсбурге. Решение было принято сегодня на встрече заместителей глав МИД. Даты прежние", - сообщил он.

Заседание КМСЕ должно было состояться в Тбилиси, поскольку выпадает на сроки председательства Грузии в комитете, которое истекает в конце мая. Оппозиция Грузии пригрозила организовать масштабные акции протеста в случае участия в мероприятии главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичГрузияФранция
Реклама на ТАСС
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана
Участники иранской ядерной программы подтвердили намерение сохранить сделку
В итоговом заявлении комиссии сказано, что соглашение остается главным элементом глобального ядерного нераспространения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС