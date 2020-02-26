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Пентагон намерен потратить около $167 млрд на ядерное оружие к 2025 году

По данным агентства Bloomberg, США планируют ежегодно увеличивать расходы на ядерную триаду

ТАСС, 26 февраля. Пентагон планирует запросить у Конгресса США почти $167 млрд в рамках реализации пятилетнего плана по модернизации и обеспечению надежности ядерного оружия. Об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

По его данным, американское оборонное ведомство намерено ежегодно увеличивать расходы на ядерную триаду. Согласно обнародованным 10 февраля справочным документам Министерства обороны США, в 2021 финансовом году (начнется 1 октября 2020 года) администрация президента Дональда Трампа планирует ассигновать $28,9 млрд на соответствующие военные программы. Как отметило агентство, на 2022 финансовый год Пентагон собирается запросить $30 млрд на модернизацию ядерного оружия, на 2023 финансовый год - $33 млрд. К 2024 финансовому году расходы на ядерный арсенал, согласно плану оборонного ведомства, должны быть увеличены до $37 млрд, а к 2025 финансовому году - до $38 млрд.

Агентство подчеркнуло, что детали пятилетнего плана по модернизации ядерного оружия может раскрыть в среду министр обороны Марк Эспер, который выступит на слушаниях в комитете Палаты представителей Конгресса по делам вооруженных сил, посвященным военному бюджету страны на следующий финансовый год. По сведениям Bloomberg, демократы "в целом поддерживают увеличение расходов на ядерное оружие".

В обнародованных в начале февраля документах военного ведомства США говорилось, что на модернизацию систем командования, управления и связи ядерного комплекса в 2021 финансовом году намечается выделить $7 млрд, на создание нового стратегического бомбардировщика B-21 - $2,8 млрд, на постройку атомных подводных лодок с баллистическими ракетами класса Columbia - $4,4 млрд, на выпуск крылатой ракеты большой дальности, способной нести ядерный боезаряд, - $474 млн, на "компонент наземного базирования стратегического сдерживания" - $1,5 млрд.

Ядерная триада

Согласно данным Госдепартамента, США по состоянию на 5 февраля 2018 года располагали 652 оперативно развернутыми носителями ядерных вооружений и 1350 боезарядами на них. В американском арсенале насчитывается 400 оперативно развернутых МБР шахтного базирования Minuteman III. Еще 278 ракет - в резерве. Развернутых и неразвернутых пусковых установок - 454.

ВМС имеют в своем распоряжении 203 баллистические ракеты подводных лодок "Трайдент-2". Еще 231 такая ракета - в резерве. Развернутых и неразвернутых пусковых установок - 280.

Пентагон включил в число развернутых носителей 49 тяжелых бомбардировщиков - 13 В-2 и 36 В-52. Еще семь В-2 и 10 В-52 числятся в резерве. Кроме того, по оценкам американских независимых экспертов, ВВС отвечают за 400 тактических зарядов мощностью от 0,3 до 170 килотонн. Примерно 150 из них складировано на шести американских базах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Теги
СШАЯдерные технологии
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