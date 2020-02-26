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Число погибших при столкновениях в Нью-Дели превысило 20

Ранения получили более 200 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 26 февраля. /ТАСС/. Число погибших в ходе массовых беспорядков и столкновений в Нью-Дели, начавшихся в минувший понедельник, достигло 23. Об этом сообщил в среду телеканал NDTV.

По его данным, ранения получили более 200 человек, среди пострадавших есть дети.

Ранее сообщалось о 20 погибших и 150 раненых.

Столкновения в столице Индии вспыхнули в понедельник между группами радикально настроенной молодежи, выступающими за и против спорного закона о гражданстве. Их участники вступали в стычки с полицией и поджигали автомобили. Отмечены случаи применения огнестрельного оружия.

Вступившая в силу новая редакция закона о гражданстве Индии предусматривает упрощенное предоставление гражданства страны немусульманам из ряда государств Южной Азии - Пакистана, Афганистана и Бангладеш, - если те сталкиваются с притеснениями на родине. Закон вызвал недовольство индийских мусульман, которые полагают, что он нарушает конституцию, провозглашающую равенство для всех вне зависимости от религии. Несогласные с законом с декабря проводят протесты по всей стране, нередко перерастающие в беспорядки.

Теги
Индия
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