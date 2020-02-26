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Премьер-министр Украины опроверг информацию о своей возможной отставке

Алексей Гончарук отметил, что сколько себя помнит, его "увольняют"
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук REUTERS/Gleb Garanich
Описание
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук
© REUTERS/Gleb Garanich

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Глава украинского правительства Алексей Гончарук заявил, что не писал нового заявления об отставке и не обсуждал эту тему с президентом страны Владимиром Зеленским.

"Я сколько себя помню, меня увольняют. Никаких заявлений я не писал, с президентом не обсуждал", - сказал Гончарук в среду, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

При этом он подтвердил свою встречу с бывшим соратником экс-президента Украины Виктора Януковича Сергеем Тигипко, которого украинские средства массовой информации называют возможным кандидатом на пост премьера. "Тигипко я действительно видел, я с ним встречался, как и со многими другими людьми", - сообщил Гончарук.

Во вторник сразу несколько украинских СМИ сообщили о том, что Владимир Зеленский рассматривает вариант замены Алексея Гончарука на Сергея Тигипко и уже провел встречу с последним. В среду президент Украины подтвердил, что встречался с Тигипко.

В середине января премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщал, что написал заявление об отставке и направил его президенту Зеленскому. Это произошло после "кассетного скандала" - публикации записей, на которых человек, чей голос приписывают Гончаруку, называет себя и Зеленского "профанами" в экономике. Зеленский не принял отставку Гончарука, поручил ему решить ряд задач и до 4 февраля представить парламенту отчет правительства. Гончарук представил Раде отчет кабмина в конце февраля.

Сергей Тигипко дважды занимал пост вице-премьера правительства Украины (в 1997-1999 и в 2010-2012 годах). Во время предвыборной президентской кампании в 2004 году Тигипко возглавлял предвыборный штаб Виктора Януковича. Тигипко также сам был кандидатом на выборах президента Украины в 2010 и 2014 годах. В 2012-14 годах он - заместитель главы Партии регионов, лидером которой был Янукович. В 2014 году, после свержения Януковича, Тигипко покинул эту партию. Тигипко также является крупным бизнесменом, его состояние, по данным украинского телеканала ТСН, оценивается в $400 млн.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраинаЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей Валерьевич
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