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Партия "Согласие" выдвинула кандидатом в мэры Риги защитника русских школ

Кандидатуру Константина Чекушина предложил Нил Ушаков

РИГА, 26 февраля. /ТАСС/. Социал-демократическая партия "Согласие", выражающая интересы русскоязычных жителей Латвии, на внеочередных выборах в Рижскую думу выдвинула кандидатом в мэры города защитника русских школ и председателя Латвийского родительского форума Константина Чекушина. Список кандидатов в депутаты представил на заседании правления этой политической силы в среду европарламентарий от Латвии Нил Ушаков, который почти 10 лет до этого занимал должность столичного градоначальника.

Как сообщает местное информагентство LETA, Чекушин стал лидером списка "Согласия" на внеочередных выборах в Рижскую думу, он баллотировался от этой партии на выборах в Сейм (парламент) в 2018 году, но не был избран в законодательный орган республики. Его кандидатуру, которую предложил Ушаков, поддержало правление этой политической силы. Всего в списке "Согласия" на досрочных выборах в Рижскую думу - 63 кандидата в депутаты.

Президент Латвии Эгилс Левитс 24 февраля подписал законопроект о роспуске Рижской думы, он вступил в силу 25 февраля. Согласно законодательству, внеочередные выборы в столичную мэрию должны состояться в течение двух месяцев после роспуска самоуправления. По решению ЦИК, выборы пройдут 25 апреля.

Сейм Латвии 13 февраля утвердил в окончательном чтении законопроект о роспуске Рижской думы. С соответствующим предложением еще 6 декабря 2019 года выступил министр охраны окружающей среды и регионального развития Латвии Юрис Пуце. Основанием для этого решения стало то обстоятельство, что столичная мэрия, по мнению министра, не справляется с одной из своих задач - организацией утилизации бытовых отходов.

Позже законопроект о роспуске Рижской думы был дополнен - в него были включены новые основания для роспуска самоуправления. Одним из них стало отсутствие кворума, из-за чего в начале февраля не состоялись три заседания подряд. Кроме того, муниципалитет в установленные нормативными актами сроки не утвердил бюджет города на 2020 год.

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