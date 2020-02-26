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Китай протестует против обвинений США в цензуре из-за журналистов The Wall Street Journal

Публикация статьи с оскорбительным заголовком не имеет ничего общего со свободой слова и прессы, заявили в МИД КНР

ТАСС, 26 февраля. Власти КНР выразили протест в связи с утверждением госсекретаря США Майкла Помпео об ограничении свободы слова в Китае из-за ситуации с журналистами американской газеты The Wall Street Journal. Об этом в среду на брифинге заявил представитель МИД КНР Чжао Лицзянь.

19 февраля правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации газетой статьи американского профессора Уолтера Рассела Мида из Бард-Колледжа под заголовком "Китай - настоящий больной Азии", которую власти КНР сочли оскорбительной.

"В то время, как китайский народ всеми силами борется с распространением коронавируса нового типа, господин Помпео в очередной раз выступает с безосновательной критикой КНР, - цитирует Чжао Лицзяня сайт внешнеполитического ведомства Китая. - Мы решительно протестуем против подобных действий". Он также добавил, что "публикация The Wall Street Journal статьи с оскорбительным заголовком не имеет ничего общего со свободой слова и прессы".

Ранее Помпео выразил мнение о том, что в ситуации с аннулированием аккредитации журналистов "правильный ответ - предоставить контраргументы, а не ограничивать [свободу] слова".

По словам Чжао Лицзяня, The Wall Street Journal признала свою ошибку с публикацией оскорбляющей Китай статьи, но так и не ответила на требования китайской стороны и не принесла извинений.

Теги
СШАКитайПомпео, Майкл (Майк)
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