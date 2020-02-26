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Кризис в Сирии
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В Анкаре начался третий раунд российско-турецких переговоров по ситуации в Идлибе

Переговоры начались со встречи представителей военных ведомств и продолжатся в формате смешанных делегаций

АНКАРА, 26 февраля. /ТАСС/. Третий раунд российско-турецких переговоров по ситуации в Идлибе начался в среду в Анкаре. Об этом сообщает телеканал CNN Turk.

По его данным, встреча представителей военных ведомств двух стран началась в 17:00 мск. Через час переговоры продолжатся в формате смешанных делегаций.

Ранее в среду министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что по итогам переговоров ожидает, что Анкара и Москва смогут добиться устойчивого режима прекращения огня в Идлибе.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. В среду президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

В Анкаре 8 и 10 февраля прошли два раунда консультаций между официальными лицами РФ и Турции. В первую очередь обсуждалась ситуация в идлибской зоне деэскалации. Затем состоялись консультации в Москве. По словам официального представителя президента Турции Ибрагима Калына, Анкара не получила желаемого результата от переговоров. Чавушоглу в свою очередь не исключил, что "в ближайшие дни могут пройти переговоры на уровне президентов".

Теги
СирияТурцияРоссияКризис в СирииЭрдоган, Реджеп ТайипЧавушоглу, Мевлют
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