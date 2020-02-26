Армия Хафтара сбила под Триполи два беспилотника турецкого производства

ТАСС, 26 февраля. Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, сбила в среду беспилотные летательные аппараты турецкого производства близ столицы страны Триполи.

Как сообщил арабский телеканал Al-Hadath, "ЛНА сбила беспилотник турецкого производства на юге Триполи". Указывается, что на уничтоженном дроне "были закреплены ракеты".

Вместе с тем, как передал ливийский новостной портал Afrigatenews, силы противовоздушной обороны ЛНА "сбили второй беспилотник в районе Сук эль-Хамис, расположенном на южной окраине ливийской столицы". Оба беспилотника, уточняет портал, были произведены в Турции.

В настоящее время в Ливии параллельно существуют два органа исполнительной власти: международно признанное Правительство национального согласия в Триполи и временный кабинет, действующий на востоке страны совместно с Палатой представителей (парламентом) и поддерживаемый Ливийской национальной армией.