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Медведчук считает идею Киева "вычистить" из библиотек советские книги проявлением нацизма

Конечная цель этой программы очевидна - превращение Украины в сырьевую колонию, считает лидер "Оппозиционной платформы"

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Предложение директора государственного учреждения "Украинский институт книги" Александры Коваль изъять из библиотек книги, которые были изданы в СССР, напоминают "книжные аутодафе" нацистской Германии. Такое мнение в среду выразил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ), депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

"Директор государственного учреждения "Украинский институт книги" Александра Коваль требует "вычищать библиотеки от советского фонда". Подобные идеи напоминают сюжет романа-антиутопии Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", изданного в советское время и подлежащего, по предложению Александры Коваль, уничтожению. Но куда больше это напоминает фашистские "книжные аутодафе" нацистской Германии", - цитирует пресс-служба ОПЗЖ Медведчука.

По его мнению, предложение Коваль - в духе современной украинской политики и навязано извне. "Эта инициатива является частью продуманного плана по деградации, деинтеллектуализации и дебилизации украинского народа, реализуемого наряду с деиндустриализацией по указанию [американского финансиста Джорджа] Сороса и других агентов внешнего управления Украиной. Конечная цель этой программы очевидна - превращение Украины в сырьевую колонию, а ее выжившего населения - в недалеких и неразвитых рабов, обслуживающих интересы заокеанских хозяев", - считает политик.

Накануне во время круглого стола "Язык объединяет, разнообразие обогащает: роль и место государственного языка и других языков на Украине" директор государственного учреждения "Украинский институт книги" Александра Коваль призвала изъять из библиотек книги, которые были изданы в СССР, чтобы заменить их на современные и украиноязычные. Она подчеркнула, что власти должны проводить аудит и "вычищать библиотеки от советского фонда". Такие меры, по мнению Коваль, помогут сделать библиотеки приятным местом для пребывания людей и "их коммуникации о литературе на украинском языке".

Теги
УкраинаРоссияСорос, Джордж
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