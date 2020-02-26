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Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Рябков: признаков сокращения Ираном обязательств по ядерной сделке нет

Дипломат отметил, что иранские коллеги пока не приступили к реализации пятого шага по отказу от обязательств

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе (Россия, Великобритания, Германия, Китай, Франция) и МАГАТЭ не видят признаков того, что Иран приступил к объявленному ранее руководством страны так называемому пятому шагу по отказу от обязательств, взятых в рамках соглашения. Об этом заявил журналистам в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков по итогам заседания совместной комиссии по иранской ядерной программе на уровне политических директоров.

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"Когда объявлялось о так называемом пятом шаге, иранские коллеги оговорились, что не имеют в виду приступать непосредственно к его имплементации. Это пока на уровне принятого решения и намерения. Я воспринимаю это именно так, - сказал Рябков. - Никаких признаков, что это реализуется, нет не только у нас, но и у МАГАТЭ. Все коллеги, которые остались в СВПД, признают правомерность такой оценки".

5 января Иран объявил о финальном, пятом этапе сокращения обязательств по ядерной сделке. Этот шаг предполагает, что Тегеран не будет соблюдать установленные СВПД ограничения по количеству центрифуг для обогащения урана. 14 января Великобритания, Германия и Франция сообщили, что из-за действий Ирана у них не остается иного выбора, кроме как запустить механизм по разрешению споров в рамках СВПД.

Реализация ядерного соглашения

Также Сергей Рябков сообщил, что процесс реализации СВПД все еще может вернуться в изначально согласованные рамки. 

"Проведен обстоятельный обзор осуществления СВПД по всем ключевым направлениям и составляющим с упором на создание условий для снижения напряженности, преодоление имеющихся вызовов и возвращение процесса реализации договоренностей в изначально согласованные рамки. Возможности для этого сохраняются", - констатировали в дипведомстве.

Основной предпосылкой для этого, продолжили в министерстве, "является неизменная принципиальная приверженность всех стран-участниц сохранению всеобъемлющих договоренностей и нацеленность на эффективный поиск развязок, позволяющих предотвратить эскалацию и гарантировать выполнение тех задач, которые были сформулированы в СВПД и закреплены резолюцией ООН 2231".

"С российской стороны такой настрой был решительно поддержан. Подтверждена готовность к объединению усилий со всеми партнерами, включая Иран, ради общей цели - сохранения СВПД. Всячески выводим остальных коллег на созидательную коллективную работу и встретили в этом отношении полное понимание. Даны соответствующие поручения экспертам", - подчеркнули в МИД РФ.

Теги
ИранСитуация вокруг ядерной программы ИранаРябков, Сергей Алексеевич
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