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Кризис на Украине

Кучма назвал невозможными политические сдвиги в Донбассе без контроля Киевом границы с РФ

По словам полпреда Киева в контактной группе, системные нарушения режима прекращения огня не только тормозят, а отбрасывают назад процесс мирного урегулирования

МИНСК, 26 февраля. /ТАСС/. Полпред Украины в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке страны Леонид Кучма подтвердил позицию Киева о невозможности решения политических вопросов в Донбассе без достижения безопасности и контроля над границей с Россией.

"Еще раз подчеркиваю: без выполнения составляющей безопасности минских договоренностей существенного прогресса в ситуации в Донбассе быть не может. Никакие политические сдвиги невозможны без полного и всеобъемлющего прекращения огня, вывода вооруженных формирований и военной техники, решения вопроса об установлении контроля над украинско-российской границей", - цитирует Кучму по итогам заседания контактной группы в среду его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.

По словам полпреда Киева, "системные нарушения режима прекращения огня не только тормозят, а отбрасывают назад процесс мирного урегулирования".

В основе мирного урегулирования конфликта в Донбассе лежат так называемые минские соглашения, которые предполагают не только прекращение огня, отвод вооружений, амнистию, возобновление экономических связей, но и проведение глубокой конституционной реформы на Украине, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

Однако до сих пор этот план остается нереализованным. Еще при прежней администрации украинская сторона полностью отказалась от выполнения политических пунктов соглашения, ссылаясь именно на неурегулированность вопросов безопасности и необходимость передачи Киеву контроля над границе в зоне конфликта, хотя это стоит последним пунктом минских соглашений.

Теги
УкраинаРоссияКризис на УкраинеКучма, Леонид Данилович
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