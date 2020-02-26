Премьер Албании после переговоров с Лавровым сделал ряд антироссийских заявлений

Стороны признают, что российско-албанские отношения находятся на очень низком уровне, их контакты носят совсем нерегулярный характер, и, возможно, именно поэтому беседа, на которую изначально было выделен час, в итоге заняла в два раза больше времени.

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в среду провел откровенные и содержательные переговоры с действующим председателем в ОБСЕ, премьер-министром и главой МИД Албании Эди Рамой.

В ходе общения с журналистами премьер-министр Албании, указавший на "необходимость быть честным", не стеснялся в антироссийских высказываниях, которые характерны для страны - члена НАТО. Так, Москва, по его словам, должна делать больше для урегулирования конфликтов на пространстве ОБСЕ, а лично Лавров должен быть рад, что Рама "не все контролирует" в организации.

Выбор, а не обязательство

Касаясь состояния двусторонних отношений, Лавров отметил, что потенциал для развития материального взаимодействия существует, но он "сдерживается тем фактом, что Албания присоединилась к санкционной политике Евросоюза".

В связи с этим Рама заявил, что сближение Тираны с ЕС и НАТО обусловлено не обязательствами, а исключительно выбором страны. "Мы гордимся тем, что являемся членами НАТО, союзниками США и ЕС", - подчеркнул премьер Албании, добавив, что полностью поддерживает "более крупных друзей" в вопросе антироссийских санкций.

О ситуации со Sputnik Эстония

С утра у Дома приемов МИД РФ начался пикет в поддержку сотрудников Sputnik Эстония, на которых, как известно, уже долгое время оказывают давление власти прибалтийской республики. Однако ни кричащие слоганы на плакатах, ни подробное описание событий главным редактором Sputnik Эстония на пресс-конференции не впечатлили действующего председателя ОБСЕ. Ведь, по его словам, взять ситуацию на личный контроль он не может, так как это не входит в его полномочия.

Более того, премьер Албании вспомнил, что Sputnik действует и на территории его страны и "занимается ложными новостями". "Могу вас заверить, что в Албании Sputnik уважают, хотя вы и распространяете фейковые, а не настоящие новости", - добавил Рама.

Шок и поддержка Зеленского

Ситуация на юго-востоке Украины, как и ожидалось, стала одной из центральных тем переговоров Лаврова с Рамой, который приехал в российскую столицу именно в качестве действующего председателя ОБСЕ.

Еще в начале встречи премьер Албании признался, что испытал глубокий шок, когда посетил зону конфликта на юго-востоке Украины в январе этого года. По его словам, Албания сделает все возможное для урегулирования данного конфликта. Позиция Тираны по украинскому урегулированию заключается в отсутствии новых инициатив по Донбассу, выполнении минских соглашений без всяких "но" и "если" и поддержке действий президента Украины Владимира Зеленского, все шаги которого "направлены на исполнение договоренностей".

В Москве нацеленность Тираны на содействие выполнению минских договоренностей высоко ценят. Вместе с тем разногласия по украинскому вопросу между РФ и Албанией имеются. Например, Рама приветствовал итоги саммита "нормандской четверки" в Париже, в то время как в Москве считают, что из-за решения Зеленского переиграть проект итогового документа добиться максимального результата на встрече не удалось.

Телефонные переговоры

В ходе пресс-конференции глава МИД Албании несколько раз подряд обращал внимание на то, что его страна - единственная в мире, с властями которой российская сторона ни разу не проводила телефонные переговоры. "Ни одного телефонного разговора, не говоря уже о встречах и переговорах", - отметил он.

Лавров парировал, заверив своего коллегу, что телефонные разговоры в этом году они точно будут проводить, причем регулярно. "И наряду с тематикой ОБСЕ мы можем обсуждать и интересующие вас и нас двусторонние вопросы", - добавил российский министр.