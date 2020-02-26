20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

СМИ: Израиль восстанавливает рыболовную зону у берегов Газы и открывает КПП на границе

КПП на границе были закрыты Израилем 24 февраля в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства из Газы

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Израиля приняли в среду решение открыть с 27 февраля КПП "Эрез" и "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа, а также восстановить до 15 морских миль (около 28 км) рыболовную зону для палестинских моряков у побережья этого приморского анклава. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Издание отмечает, что рыболовная зона была отменена, а КПП на границе были закрыты Израилем 24 февраля в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства из Газы. По сообщениям армейской пресс-службы, 23 и 24 февраля радикалы из группировки "Исламский джихад" выпустили не менее 80 ракет по Израилю, более 70 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Сообщений о пострадавших в результате обстрелов не поступало, указывает государственное израильское радио "Кан".

В ответ на обстрелы в ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли удары по военным целям группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десяткам объектов этой группировки по всему сектору Газа в течение дня.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Реклама на ТАСС
Экс-вице-канцлер Австрии Штрахе будет баллотироваться на выборах в парламент Вены
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС