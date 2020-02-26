СМИ: Израиль восстанавливает рыболовную зону у берегов Газы и открывает КПП на границе

ТЕЛЬ-АВИВ, 26 февраля. /ТАСС/. Власти Израиля приняли в среду решение открыть с 27 февраля КПП "Эрез" и "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа, а также восстановить до 15 морских миль (около 28 км) рыболовную зону для палестинских моряков у побережья этого приморского анклава. Об этом сообщает газета Yedioth Ahronoth.

Издание отмечает, что рыболовная зона была отменена, а КПП на границе были закрыты Израилем 24 февраля в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства из Газы. По сообщениям армейской пресс-службы, 23 и 24 февраля радикалы из группировки "Исламский джихад" выпустили не менее 80 ракет по Израилю, более 70 из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол". Сообщений о пострадавших в результате обстрелов не поступало, указывает государственное израильское радио "Кан".

В ответ на обстрелы в ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли удары по военным целям группировки "Исламский джихад" к югу от Дамаска в Сирии, а также десяткам объектов этой группировки по всему сектору Газа в течение дня.