Глава Пентагона рассчитывает в скором времени обсудить продление ДСНВ

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер рассчитывает в скором времени обсудить вопрос о продлении российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3). Об этом он заявил в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США.

"Я на своем уровне пока не встречался с коллегами, чтобы обсудить выход из ситуации. Мы надеемся скоро пообщаться на эту тему. Помимо этого мне нечего добавить", - сказал Эспер, не уточнив, о каких коллегах идет речь.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения. Отвечая 4 ноября на вопрос корреспондента ТАСС, Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, желали бы США продлить ДСНВ, глава Белого дома не ответил.

Как указывал ранее президент России Владимир Путин в интервью газете Financial Times, "если и этот договор прекратит существование, то, по сути, в мире вообще не будет никаких инструментов, сдерживающих гонку вооружений".