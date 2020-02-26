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Вывод войск США из Сирии

США не намерены возвращать войска на сирийско-турецкую границу

При этом в Пентагоне выразили готовность продолжать борьбу с террористами на востоке Сирии

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не планируют возвращать свои войска на турецко-сирийскую границу и принимать какое-либо участие в конфликте в Сирии, за исключением борьбы с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом заявили в среду на слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США министр обороны США Марк Эспер и глава Комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

"В настоящий момент я не вижу никакой вероятности того, что мы вернемся на границу", - сказал Эспер. "Нашей первостепенной задачей остается борьба с ИГ в восточной части Сирии. Насколько мне известно, у нас нет ни намерения, ни планов вновь принимать участие в гражданской войне в Сирии или возвращать наши силы на сирийско-турецкую границу", - добавил в свою очередь Милли.

9 октября 2019 года Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны, куда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Президент США Дональд Трамп в конце октября заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.

Теги
СШАСирияТурцияВывод войск США из СирииЭспер, Марк
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