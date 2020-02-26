20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президент Румынии выдвинул на должность премьер-министра Флорина Кыцу

Кыцу пообещал, что в ближайшее время внесет в парламент список членов нового правительства и программу правления

БУХАРЕСТ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил кандидатом на должность премьер-министра нынешнего министра финансов Флорина Кыцу. Об этом глава государства сообщил по итогам проведенных в среду консультаций с парламентскими политическими партиями. Выступление Йоханниса транслировалось основными телеканалами в прямом эфире.

Сам Кыцу в первом после выдвижения на эту должность выступлении заявил, что проведет переговоры с парламентскими партнерами с целью образования большинства и в ближайшее время внесет в парламент список членов нового правительства и программу правления.

Он подчеркнул, что его назначение является гарантией "стратегической ориентации Национал-либеральной партии (НЛП) на освобождение Румынии от Социал-демократической партии (СДП)".

Правительство Лудовика Орбана (Национал-либеральная партия - НЛП) было отправлено в отставку 5 февраля в результате вотума недоверия, объявленного ему парламентом по инициативе оппозиционной СДП. Несмотря на это, Йоханнис на следующий день поручил сформировать новое правительство вновь Орбану.

24 февраля Конституционный суд Румынии постановил, что в результате вторичного выдвижения Орбана на пост премьера между президентом и парламентом возник правовой конфликт, и глава государства теперь должен вновь выдвинуть кандидатуру на должность премьера.

Также в понедельник на заседании парламента, на котором должен был быть рассмотрен состав второго правительства Орбана, не удалось собрать кворум, и оно не состоялось. В результате 25 февраля Орбан сложил полномочия назначенного главы правительства, а президент созвал консультации с политическими партиями с целью выдвижения новой кандидатуры на пост премьера.

Теги
РумынияЙоханнис, Клаус
Реклама на ТАСС
Экс-вице-канцлер Австрии будет баллотироваться на выборах в парламент Вены
Хайнц-Кристиан Штрахе уверен, что сможет "написать историю" совместно с "новым свободным гражданским движением"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС