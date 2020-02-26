Президент Румынии выдвинул на должность премьер-министра Флорина Кыцу

БУХАРЕСТ, 26 февраля. /ТАСС/. Президент Румынии Клаус Йоханнис назначил кандидатом на должность премьер-министра нынешнего министра финансов Флорина Кыцу. Об этом глава государства сообщил по итогам проведенных в среду консультаций с парламентскими политическими партиями. Выступление Йоханниса транслировалось основными телеканалами в прямом эфире.

Сам Кыцу в первом после выдвижения на эту должность выступлении заявил, что проведет переговоры с парламентскими партнерами с целью образования большинства и в ближайшее время внесет в парламент список членов нового правительства и программу правления.

Он подчеркнул, что его назначение является гарантией "стратегической ориентации Национал-либеральной партии (НЛП) на освобождение Румынии от Социал-демократической партии (СДП)".

Правительство Лудовика Орбана (Национал-либеральная партия - НЛП) было отправлено в отставку 5 февраля в результате вотума недоверия, объявленного ему парламентом по инициативе оппозиционной СДП. Несмотря на это, Йоханнис на следующий день поручил сформировать новое правительство вновь Орбану.

24 февраля Конституционный суд Румынии постановил, что в результате вторичного выдвижения Орбана на пост премьера между президентом и парламентом возник правовой конфликт, и глава государства теперь должен вновь выдвинуть кандидатуру на должность премьера.

Также в понедельник на заседании парламента, на котором должен был быть рассмотрен состав второго правительства Орбана, не удалось собрать кворум, и оно не состоялось. В результате 25 февраля Орбан сложил полномочия назначенного главы правительства, а президент созвал консультации с политическими партиями с целью выдвижения новой кандидатуры на пост премьера.