Президент Сербии ожидает возобновления давления по вопросу непризнанного Косова

БЕЛГРАД, 26 февраля. /ТАСС/. Западные кураторы непризнанного Косова стремятся сделать сербский автономный край членом ООН, в связи с чем на Белград будет оказываться "ужасное давление". Об этом заявил в среду в эфире канала О2 президент Сербии Александар Вучич.

"После отмены торговых пошлин ожидается ужасное давление на Сербию с требованием де-факто или де-юре признать Косово. Их цель включить Косово в ООН, в этом суть. Мы должны ожидать этого (давления), вопрос времени, когда это произойдет, через три месяца, через шесть месяцев или это случится через год", - заявил сербский лидер.

Вучич также сообщил, что в конце недели он отправится в Вашингтон, где будет "бороться за позиции Сербии". В то же время он признал, что "не стоит ожидать, что США или другие международные игроки изменят свои позиции по Косову".

Сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года. В настоящее время самопровозглашенное Косово, по версии Сербии, признали 93 страны, 95 не признали, а еще пять воздержались. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Израиль, Индия, Китай, а также пять стран - членов ЕС

Диалог между Белградом и Приштиной при посредничестве ЕС был заморожен после введения 21 ноября 2018 года властями в Приштине торговых пошлин в размере 100% на товары из Сербии, а также Боснии и Герцеговины. Ущерб Белграда от пошлин превышает 1 млн евро в день. Вучич неоднократно заявлял, что диалог с албанской стороной будет возобновлен только после отмены торговых пошлин.