Глава МИД Германии призвал Россию и США продлить ДСНВ

ООН, 26 февраля. /ТАСС/. Россия и США должны продлить действие Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом заявил в среду глава МИД Германии Хайко Маас на заседании Совета Безопасности ООН по подготовке к обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Мы призываем Россию и США проявить лидерство в этой области и продлить договор СНВ-3, - сказал он. - Это соглашение остается ключевым, так как показывает приверженность самых крупных ядерных держав к выполнению статьи 6 (ДНЯО)".

Маас также призвал страны, "которые еще не подписали и не ратифицировали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), незамедлительно это сделать". ДВЗЯИ подписали, но не ратифицировали восемь государств: Египет, Израиль, Индия, Иран, Китай, КНДР, Пакистан и США. Кроме того, документ еще не подписан Индией, КНДР и Пакистаном.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после вступления документа в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на пять лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения.