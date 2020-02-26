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США ввели санкции против представителя руководства шиитской группировки "Катаиб Хезболлах"

ВАШИНГТОН, 26 февраля. /ТАСС/. Вашингтон в среду ввел санкции в отношении одного из руководителей шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" Ахмада аль-Хамдауи.

"Сегодня госсекретарь США Майкл Помпео принял решительные меры в отношении поддерживаемой Ираном группировки в Ираке, внеся в список иностранных террористов Ахмада аль-Хамдауи", - заявил на брифинге для журналистов координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс. По его словам, аль-Хамдауи является генеральным секретарем "Катаиб Хезболлах".

Теги
СШАПомпео, Майкл (Майк)
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