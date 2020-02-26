20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Экс-вице-канцлер Австрии будет баллотироваться на выборах в парламент Вены

Хайнц-Кристиан Штрахе уверен, что сможет "написать историю" совместно с "новым свободным гражданским движением"

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-канцлер Австрии и экс-лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе возглавит новое политическое движение на парламентских выборах в федеральной земле Вена осенью 2020 года. Лидер победившей партии станет новым мэром столицы Австрии. Об этом Штрахе заявил в среду на встрече со своими сторонниками в Вене в рамках "политической пепельной среды", устроенной новой партией "Альянс за Австрию".

"Перезапуск наступит вместе со мной с новым свободным гражданским движением на выборах в Вене в 2020 года. Мы вместе можем написать историю, - сказал Штрахе. - Я решительно говорю, что на предстоящих выборах в Вене буду конкурентом мэра Михаэля Людвига и "красно-зеленого" (социал-демократов и "Зеленых" - прим. ТАСС) правительства. Я готов успешно возглавить это гражданское движение".

Новая партия "Альянс за Австрию" была создана в декабре 2019 года, когда Австрийская партия свободы исключила Штрахе из своих рядов. Новую политическую силу основали трое его ближайших соратников во главе с бизнесменом Карлом Бароном. Они вышли из состава АПС и организовали собственную фракцию в региональном парламенте Вены. "Альянс за Австрию" нацелен осенью 2020 года на участие в выборах в парламент федеральной земли Вена, для этого ему необходимо собрать достаточное количество подписей.

Штрахе в мае 2019 года ушел в отставку с поста лидера АПС и вице-канцлера Австрии из-за внутриполитического скандала под названием "Ибица-гейт". Причиной стала публикация видеозаписи 2017 года с его участием, на которой Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждали с русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку АПС перед парламентскими выборами. В результате появления этих кадров АПС покинула правительственную коалицию с Австрийской народной партией, что привело к проведению досрочных парламентских выборов в Австрии и формированию нового кабинета министров.

Теги
Австрия
Реклама на ТАСС
США ввели санкции против представителя руководства шиитской группировки "Катаиб Хезболлах"
Речь идет об Ахмаде аль-Хамдауи
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС