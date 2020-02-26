Экс-вице-канцлер Австрии будет баллотироваться на выборах в парламент Вены

ВЕНА, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший вице-канцлер Австрии и экс-лидер правой Австрийской партии свободы (АПС) Хайнц-Кристиан Штрахе возглавит новое политическое движение на парламентских выборах в федеральной земле Вена осенью 2020 года. Лидер победившей партии станет новым мэром столицы Австрии. Об этом Штрахе заявил в среду на встрече со своими сторонниками в Вене в рамках "политической пепельной среды", устроенной новой партией "Альянс за Австрию".

"Перезапуск наступит вместе со мной с новым свободным гражданским движением на выборах в Вене в 2020 года. Мы вместе можем написать историю, - сказал Штрахе. - Я решительно говорю, что на предстоящих выборах в Вене буду конкурентом мэра Михаэля Людвига и "красно-зеленого" (социал-демократов и "Зеленых" - прим. ТАСС) правительства. Я готов успешно возглавить это гражданское движение".

Новая партия "Альянс за Австрию" была создана в декабре 2019 года, когда Австрийская партия свободы исключила Штрахе из своих рядов. Новую политическую силу основали трое его ближайших соратников во главе с бизнесменом Карлом Бароном. Они вышли из состава АПС и организовали собственную фракцию в региональном парламенте Вены. "Альянс за Австрию" нацелен осенью 2020 года на участие в выборах в парламент федеральной земли Вена, для этого ему необходимо собрать достаточное количество подписей.

Штрахе в мае 2019 года ушел в отставку с поста лидера АПС и вице-канцлера Австрии из-за внутриполитического скандала под названием "Ибица-гейт". Причиной стала публикация видеозаписи 2017 года с его участием, на которой Штрахе и его помощник Йоханн Гуденус обсуждали с русскоговорящей женщиной, выдававшей себя за племянницу российского олигарха, возможность предоставления ей упрощенного доступа к строительным контрактам в Австрии взамен на финансовую поддержку АПС перед парламентскими выборами. В результате появления этих кадров АПС покинула правительственную коалицию с Австрийской народной партией, что привело к проведению досрочных парламентских выборов в Австрии и формированию нового кабинета министров.