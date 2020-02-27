20 вопросов президенту: Путин о резонансных делах, Росгвардии и разгонах митингов
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

Госдеп: Асад не борется с терроризмом, а восстанавливает контроль над территориями

Президент Сирии "восстанавливает гегемонию" в стране, считает координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад не борется с терроризмом в стране, а восстанавливает контроль над территориями. Такое мнение высказал в среду координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс на брифинге для журналистов.

"Это не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом. Заинтересованность режима Асада в Идлибе не имеет никакого отношения к борьбе с находящимися там террористами, а напрямую связана с восстановлением контроля над территорией и со стремлением подвергать находящееся там мирное население жестокостям, которые мы ожидали от этого режима", - утверждал Сейлс.

По его версии, Асад "восстанавливает гегемонию" в стране. Участвовавший в брифинге помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер в свою очередь высказал утверждение, что в Идлибе "совершаются намеренные злодеяния".

На юге Идлиба сирийские военнослужащие продолжают наступательную операцию с целью установления контроля над регионом Джебель-эз-Завия. Помимо террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), правительственным силам в этом регионе противостоят формирования вооруженных исламистов "Ансар ат-Таухид", связанных с запрещенной в России ассоциацией "Братья-мусульмане".

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны.

Теги
СШАСирияКризис в СирииАсад, Башар Хафез
Реклама на ТАСС
В США заявили, что не приняли решение о сроках размещения дополнительных сил в Польше
В Вашингтоне отметили, что Польша была очень заинтересована в том, чтобы в республике были размещены дополнительные силы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС