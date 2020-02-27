Госдеп: Асад не борется с терроризмом, а восстанавливает контроль над территориями

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад не борется с терроризмом в стране, а восстанавливает контроль над территориями. Такое мнение высказал в среду координатор Госдепартамента по вопросам борьбы с терроризмом Нейтан Сейлс на брифинге для журналистов.

"Это не имеет никакого отношения к борьбе с терроризмом. Заинтересованность режима Асада в Идлибе не имеет никакого отношения к борьбе с находящимися там террористами, а напрямую связана с восстановлением контроля над территорией и со стремлением подвергать находящееся там мирное население жестокостям, которые мы ожидали от этого режима", - утверждал Сейлс.

По его версии, Асад "восстанавливает гегемонию" в стране. Участвовавший в брифинге помощник госсекретаря по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер в свою очередь высказал утверждение, что в Идлибе "совершаются намеренные злодеяния".

На юге Идлиба сирийские военнослужащие продолжают наступательную операцию с целью установления контроля над регионом Джебель-эз-Завия. Помимо террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), правительственным силам в этом регионе противостоят формирования вооруженных исламистов "Ансар ат-Таухид", связанных с запрещенной в России ассоциацией "Братья-мусульмане".

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны.