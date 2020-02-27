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Иранские СМИ заявили о победе консерваторов на выборах в Меджлис

Отмечается, что, согласно предварительным результатам, все 30 депутатских мест в Тегеране получили кандидаты от консервативного лагеря, лидером которого в столице стал Мохаммад Багер Галибаф

ТЕГЕРАН, 27 февраля. /ТАСС/. Иранские газеты, проанализировав предварительные результаты выборов в Меджлис (парламент) страны, заявили о безоговорочной победе консервативного крыла в политической системе страны.

Противники правительства президента Хасана Роухани забирают большинство голосов в Меджлисе, пишет в среду деловая газета Al Eqtisadiah. Отмечается, что, согласно предварительным результатам, все 30 депутатских мест в Тегеране получили кандидаты от консервативного лагеря, лидером которого в столице стал Мохаммад Багер Галибаф, набравший 1,2 млн голосов.

Издание подчеркивает, что реформаторы потерпели полное поражение, поскольку множество из представителей этого политического крыла не было допущено к выборам. Однако аналитики отмечают также две другие причины. Во-первых, люди не довольны правительством Роухани, которое поддержали реформаторы, а, во-вторых, деятельностью предыдущего состава парламента.

Выборы в Меджлис прошли в Иране 21 февраля. Имена кандидатов, прошедших в парламент, объявлялись на протяжении нескольких дней после дня голосования отдельно для каждой из провинций. Эти результаты должны быть теперь официально утверждены Советом стражей конституции. Кроме того, в 11 округах ни один из претендентов не набрал необходимые 20%, поэтому на этих участках пройдет второй тур 17 апреля.

При этом кандидат может объявить о принадлежности к тому или иному крылу уже после завершения голосования. Поэтому точные цифры о расстановке сил можно получить только после начала работы нового состава Меджлиса.

Расклады в парламенте

Интернет-портал Khabar Fori приводит свое мнение о раскладе сил в новом парламенте. Согласно этой оценке, консерваторы получили 220 мест в законодательном органе из 290 возможных. В прошлом созыве Меджлиса было около 120 представителей этого политического крыла.

При этом отмечается, что коалиция реформаторов и умеренных сумела получить только 20 мест. В прошлом парламенте их интересы представляло около 140 депутатов. Таким образом, их результат ухудшился в семь раз.

Еще 39 депутатов, по оценке интернет-портала, являются независимыми кандидатами, то есть не относятся ни к одном у из двух лагерей. Также остаются еще 11 мест, судьба которых решится во втором туре.

Похожую оценку результатом дает агентство Fars News. По его версии, в новый Меджлис прошло 20 реформаторов и 36 независимых кандидатов. Число депутатов от консерваторов, таким образом, составляет 223 человека.

При этом газета El Shark отмечает, что в числе депутатов из консерваторов, прошедших в Меджлис, есть немало сторонников бывшего президента Ирана (2005-2013) Махмуда Ахмадинежада. Так, в парламент прошли его бывшие министры Шамседдин Хосейни, Али Никзад, Абдольреза Месри, Асадулла Аббаси и Хамдреза Хаджибабаи. Всего издание насчитывает 14 депутатов нового созыва, которые напрямую участвовали в деятельности правительства первого или второго срока Ахмадинежада.

Низкая явка

23 февраля министр внутренних дел страны Абдольреза Рахмани Фазли сообщил, что явка на выборах в Меджлис по всей стране составила 42,5%. Этот показатель стал рекордно низким за всю историю выборов в Меджлис после революции в Иране. Средний показатель на 10 предыдущих парламентских выборах составлял около 60%, а минимальный - 51%.

Газета Sobh-e-No ставит под сомнение точку зрения ряда политиков-реформаторов о том, что низкая явка стала следствием недопуска многих кандидатов до участия в выборах. Издание утверждает, что уровень участия населения в общенациональных выборах всегда зависел от результатов деятельности правительства. Если показатель стал самым низким за всю историю, значит причина в действиях кабинета министров президента Хасана Роухани.

Sobh-e-No пишет, что еще одной причиной стала работа прошлого Меджлиса. Отмечается, что общество негативно настроено по отношению к результатам деятельности предыдущего состава парламента.

В то же время газета Resalat отмечает, что, учитывая все потрясения за последние годы, ситуация с явкой могла быть еще хуже. Однако положение спасла "кровь мученика Касема Сулеймани", командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции, убитого войсками США 3 января. Именно мобилизация населения, вызванная его гибелью, заставила людей прийти на избирательные участки.

При этом издание подчеркивает, что явка была низка по сравнению с прошлыми выборами в Иране. Однако, в целом этот показатель остался на уровне развитых демократий мира.

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