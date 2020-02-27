В ООН заявили об угрозе неограниченной ядерной конкуренции

ООН, 27 февраля. /ТАСС/. Угроза неограниченной ядерной конкуренции становится реальной впервые с 1970-х годов. Об этом заявила в среду заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на заседании Совета Безопасности по подготовке к обзорной конференции 2020 года по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

"Впервые с 1970-х годов мы видим угрозу неограниченной ядерной конкуренции. - отметила она. - Мы являемся свидетелями того, что было названо качественной ядерной гонкой - основанной не на количестве, а скорости, точности и мощности вооружений".

"Отношения между государствами, особенно ядерными державами, сейчас подорваны. Так называемое соперничество великих держав стало в порядке вещей", - указала представитель ООН.