Лидер оппозиции Венесуэлы призвал граждан присоединиться к протестам студентов

КАРАКАС, 27 февраля. /ТАСС/. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо призвал граждан Боливарианской Республики поддержать и присоединиться к студенческим акциям протеста, которые запланированы на четверг, 27 февраля.

"Завтра [в четверг] студенты мобилизуются для борьбы за настоящее и будущее, свое и всей Венесуэлы. Венесуэльцы, давайте присоединимся к ним на улицах!", - написал он в среду в своем Twitter.

Гуайдо также напомнил, что основная акция протеста оппозиции намечена на 10 марта.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.