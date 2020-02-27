Двое турецких военных погибли при авиаударе на севере Сирии

ТАСС, 27 февраля. Двое военнослужащих ВС Турции погибли в среду в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара, нанесенного ВВС Сирии. Об этом в четверг сообщается на странице Министерства национальной обороны Турции в Twitter.

"В результате авиаудара по нашим позициям в провинции Идлиб погибли двое наших военных, еще двое получили ранения. Незамедлительно были нанесены удары по военным объектам режима [президента Сирии Башара Асада]", - указано в сообщении.

В начале февраля ситуация в Идлибе резко обострилась. Это произошло после того, как российские и турецкие военные предприняли очередную попытку ввести режим тишины, однако террористы лишь усилили свои атаки. На прошлой неделе президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о готовности Анкары задействовать всю свою боевую мощь в случае проведения операции в Идлибе. Он также заявил, что начало новой военной операции в Идлибе является "лишь вопросом времени", все приготовления для ее проведения уже завершены.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте и южных областях страны.