Мадуро попросил Трампа оставить Венесуэлу в покое

КАРАКАС, 27 февраля. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился к своему американскому коллеге Дональду Трампу с просьбой оставить Боливарианскую Республику в покое. Соответствующее заявление он сделал в среду во время встречи с представителями национального сельскохозяйственного сектора.

"Вчера Дональд Трамп был в Индии. Вместо того, чтобы обсудить отношения между США и Индией, он говорил только о Венесуэле. Оставьте нас в покое, Дональд Трамп", - сказал Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

Глава Венесуэлы отметил, что его страна "заслуживает право на будущее".

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.