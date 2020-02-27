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Распространение коронавируса нового типа
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США и Республика Корея откладывают проведение совместных военных учений из-за коронавируса

Ранее глава Пентагона Марк Эспер заявил, что обе страны рассматривают возможность сокращения масштабов предстоящих военных учений из-за инфекции

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. США и Республика Корея приняли решение отложить проведение совместных военных учений, которые должны были начаться на следующей неделе, в связи с распространением нового коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в среду заявлении командования американскими войсками на Корейском полуострове.

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"В свете объявленного правительством [Республики Корея] наивысшего уровня тревоги в связи с COVID-19 [новая коронавирусная инфекция] альянс Республики Корея и США принял решение отложить совместные командно-штабные учения командования объединенных сил США и Республики Корея до дальнейших распоряжений", - отмечается в документе.

В понедельник глава Пентагона Марк Эспер заявил, что обе страны рассматривают возможность сокращения масштабов предстоящих военных учений из-за инфекции.

Теги
СШАРеспублика КореяЭспер, МаркРаспространение коронавируса нового типа
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