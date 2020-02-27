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МИД КНР сделал США представление за ограничительные меры в отношении китайских журналистов

Официальный представитель МИД КНР также выразила протест по поводу недавно опубликованной статьи в газете The Wall Street Journal, которую китайская сторона назвала дискриминирующей и расистской по отношению к КНР

ПЕКИН, 27 февраля. /ТАСС/. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на встрече с сотрудником посольства США сделала американской стороне жесткое представление в связи с давлением и ограничительными мерами Вашингтона в отношении китайских журналистов. Об этом сообщило в четверг агентство Xinhua.

По его данным, Хуа Чуньин также выразила протест по поводу недавно опубликованной статьи в газете The Wall Street Journal, которую китайская сторона назвала дискриминирующей и расистской по отношению к КНР.

"Американская сторона в последние годы приняла многочисленные ограничительные меры по отношению к китайским СМИ, аккредитованным на территории США, которые профессионально и объективно освещают новости в вашей стране, - заявила китайский дипломат. - Если Соединенные Штаты продолжат предпринимать подобные действия и в дальнейшем, предпринимать сдерживающие меры в отношении журналистских организаций КНР, мы будем вынуждены прибегнуть к ответным мерам".

19 февраля правительство Китая приняло решение аннулировать аккредитацию трех корреспондентов The Wall Street Journal в Пекине из-за публикации газетой статьи американского профессора Уолтера Рассела Мида из Бард-Колледжа под заголовком "Китай - настоящий больной Азии", которую власти КНР сочли оскорбительной.

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