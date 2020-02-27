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Трамп пригрозил продолжать подавать в суд на СМИ за клевету

Президент США прокомментировал решение своего предвыборного штаба подать иск на газету The New York Times

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в среду пообещал, что продолжит подавать в суд на СМИ, которые распространяют материалы с клеветой в его адрес. Американский лидер так прокомментировал на брифинге для журналистов в Белом доме решение своего предвыборного штаба подать иск на газету The New York Times.

По мнению истца, издание в одной из аналитических статей приводило заведомо ложные данные. Они касались предполагаемых связей предвыборного штаба с Россией и приписываемых Москве попыток повлиять на американский избирательный процесс в 2016 году в обмен на ослабление американской стороной санкционного режима и налаживание двусторонних отношений.

"Если вы ее [статью] прочтете, то поймете, что она за пределами комментария. Это не комментарий, это нечто гораздо большее, чем просто комментарий. Они поступили очень плохо, и будет еще больше [исков]", - отметил Трамп.

По его словам, речь идет о "в корне ложных комментариях", а "Нью-Йорк таймс" за последние годы часто публиковала неправду". "Пусть это теперь будет работать через суды", - добавил президент.

Статья, о которой идет речь, была опубликована в электронной версии издания 27 марта 2019 года. Ее автором выступил бывший (с 1986 по 1994 год) главный редактор этого издания Макс Франкель.

Вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году России инкриминируют спецслужбы США. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор США Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАРоссияТрамп, ДональдМюллер, Роберт
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