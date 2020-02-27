Сирийская оппозиция утверждает, что захватила стратегический город Саракиб

ТАСС, 27 февраля. Вооруженные группировки так называемой сирийской оппозиции, поддерживаемой Турцией, утверждают, что смогли вернуть контроль над стратегически важным городом Саракиб на северо-западе арабской республики. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителей незаконных вооруженных формирований.

Сирийская армия начала наступление в Идлибе. В ответ Турция вводит туда свои войска

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках боевиков. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.

Саракиб, расположенный к востоку от города Идлиб на пересечении шоссе Алеппо - Хама и Алеппо - Латакия, был освобожден сирийской армией 5 февраля. Этот успех правительственных сил вызвал недовольство Анкары. 11 февраля бандформирования при содействии Турции предпринимали контратаки с целью вернуть Саракиб, однако эти вылазки также не имели успеха и были отбиты армией Сирии. Президент Турции Тайип Эрдоган 19 февраля ультимативно потребовал от Дамаска отвести сирийские войска на позиции, которые они занимали в конце декабря прошлого года перед началом военных действий против террористов в восточной части провинции Идлиб.