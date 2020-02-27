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Кризис в Сирии

Сирийская оппозиция утверждает, что захватила стратегический город Саракиб

Сирийская армия освободила этот город 5 февраля

ТАСС, 27 февраля. Вооруженные группировки так называемой сирийской оппозиции, поддерживаемой Турцией, утверждают, что смогли вернуть контроль над стратегически важным городом Саракиб на северо-западе арабской республики. Об этом сообщило в четверг агентство Reuters со ссылкой на представителей незаконных вооруженных формирований.

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Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках боевиков. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.

Саракиб, расположенный к востоку от города Идлиб на пересечении шоссе Алеппо - Хама и Алеппо - Латакия, был освобожден сирийской армией 5 февраля. Этот успех правительственных сил вызвал недовольство Анкары. 11 февраля бандформирования при содействии Турции предпринимали контратаки с целью вернуть Саракиб, однако эти вылазки также не имели успеха и были отбиты армией Сирии. Президент Турции Тайип Эрдоган 19 февраля ультимативно потребовал от Дамаска отвести сирийские войска на позиции, которые они занимали в конце декабря прошлого года перед началом военных действий против террористов в восточной части провинции Идлиб.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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