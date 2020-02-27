Источник: сирийские войска успешно отразили все атаки боевиков на Саракиб в Идлибе

"Предпринятые боевиками атаки на город Саракиб были успешно отражены сирийскими правительственными войсками", - сказал он.

ТАСС, 27 февраля. Информация некоторых турецких СМИ о захвате отрядами сирийской "умеренной оппозиции" города Саракиб в провинции Идлиб не соответствует действительности. Об этом сообщил журналистам в четверг военный источник.

В ответ Турция вводит туда свои войска

Сирийская армия начала наступление в Идлибе. В ответ Турция вводит туда свои войска

Как уточнил собеседник агентства, "город находится под полным контролем сирийского правительства, где, несмотря на регулярные атаки боевиков, продолжается разминирование и подготовка к восстановлению мирной жизни".

По информации агентства SANA, подразделения сирийской армии ведут ожесточенные бои с бандформированиями, которые предприняли очередную попытку вернуть под контроль стратегический город. По его информации, противник "большими силами" атакует оборонительные рубежи правительственных войск. В штурме участвуют террористы-смертники, которые подрывают заминированные машины у армейских позиций.

Боевикам из террористической группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) и бригад вооруженной оппозиции оказывают огневую поддержку турецкие войска.

Как указывает агентство, сирийская артиллерия наносит интенсивные удары по наступающим бандформированиям, в их рядах имеется десятки убитых и раненых, уничтожено несколько бронемашин противника.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на представителей незаконных вооруженных формирований сообщило, что вооруженные группировки так называемой сирийской оппозиции, поддерживаемой Турцией, утверждают, что смогли вернуть контроль над стратегически важным городом Саракиб

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках боевиков. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны.

Саракиб, расположенный к востоку от города Идлиб на пересечении шоссе Алеппо - Хама и Алеппо - Латакия, был освобожден сирийской армией 5 февраля. Этот успех правительственных сил вызвал недовольство Анкары. 11 февраля бандформирования при содействии Турции предпринимали контратаки с целью вернуть Саракиб, однако эти вылазки также не имели успеха и были отбиты армией Сирии. Президент Турции Тайип Эрдоган 19 февраля ультимативно потребовал от Дамаска отвести сирийские войска на позиции, которые они занимали в конце декабря прошлого года перед началом военных действий против террористов в восточной части провинции Идлиб.