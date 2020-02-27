Более 1 млн южнокорейцев требуют отставки президента из-за распространения коронавируса

СЕУЛ, 27 февраля. /ТАСС/. Более миллиона человек подписали петицию с требованием отставки президента Республики Корея Мун Чжэ Ина за неспособность справиться со вспышкой коронавирусной инфекции в стране. По состоянию на 13:00 по местному времени (07:00 мск) свои подписи под размещенным на сайте администрации главы государства документом поставили 1,017 млн человек. Еще в среду их число составляло 500 тыс.

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В петиции содержится резкая критика в адрес Мун Чжэ Ина, который, по мнению авторов, не смог принять эффективные меры как для предотвращения проникновения инфекции в страну, так и по сдерживанию вируса после его попадания в Южную Корею.

Удвоение за сутки числа подписавших петицию, составленную еще в начале февраля, говорит о росте недовольства населения действиями властей, отмечают местные эксперты.

В случае, если любая петиция, размещенная на сайте администрации лидера страны, набирает более 200 тыс. подписей, власти обязаны на нее отреагировать. В данном случае это должно произойти не позднее 4 марта.

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея в четверг увеличилось на 334, достигнув 1595. Число умерших составило 12 человек. Большинство новых случаев заражения приходится на город Тэгу (307), в Сеуле зарегистрировано шесть случаев.